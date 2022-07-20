"Ночная смена": бледный Илон Маск и фильм "Серый человек"

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск проводит свой отпуск на греческом острове Миконос, где попался в объективы папарацци без своего костюма. Маск на фото выглядит не в лучшей форме, еще и бледный.

На этой неделе на Netflix выходит фильм "Серый человек". В главных ролях актер Райан Гослинг и Крис Эванс. Бюджет картины составил 200 миллионов долларов.

По сюжету киллер на службе ЦРУ вынужден выполнять заказы в обмен на свободу. Он случайно раскрывает тайны разведуправления и оказывается втянут в международный заговор. Против Райана Гослинга выходит злодей Крис Эванс.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.