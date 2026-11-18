Доля вакантных площадей в некоторых торговых центрах Москвы превышает 50%. На фоне роста популярности маркетплейсов покупатели реже посещают торговые центры, а девелоперы продолжают строить новые объекты.

При этом спрос со стороны бизнеса на аренду площадей может не увеличиваться. Поэтому застройщики переходят на более компактные форматы и возводят районные торговые центры для повседневных покупок. Крупные торговые центры также сохранятся, но их станет меньше.

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