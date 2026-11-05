"Деньги 24": количество квартир на вторичном рынке сократилось в Москве

Предложение квартир на вторичном рынке Москвы заметно сократилось. На фоне высоких цен на новостройки и ограниченной доступности льготной ипотеки покупатели все чаще обращают внимание на готовое жилье.

Однако рост спроса привел к сокращению выбора. Часть собственников снимает квартиры с продажи, рассчитывая в дальнейшем получить за них больше денег. Другие изначально устанавливают завышенные цены, которые не всегда соответствуют реальной стоимости недвижимости.

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