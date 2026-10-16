"Деньги 24": страховые компании попросили ЦБ расширить тарифный коридор по ОСАГО на 20–25%

Страховые компании попросили Центробанк расширить тарифный коридор по ОСАГО на 20–25%. Это позволит страховщикам снизить минимальную и повысить максимальную базовую ставку. Сейчас тарифный коридор составляет от 1 399 до 8 665 рублей, а предлагаемые границы составят от 1 049 до 10 831 рубля.

По итогам первого полугодия текущего года в России заключили около 21 миллиона договоров ОСАГО. Средняя стоимость полиса составила 7 200 рублей, увеличившись на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя страховая выплата выросла на 10% и достигла 121 тысячи рублей.

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