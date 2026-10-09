09 октября, 11:30Экономика
"Деньги 24": в России может вырасти спрос на покупку частных домов
В России может вырасти спрос на покупку частных домов. Это связано с ужесточением условий семейной ипотеки с 1 октября. Изменения коснулись только квартир, поэтому эксперты ожидают, что желающих приобрести свой дом станет больше.
Для индивидуального жилищного строительства условия семейки остались без изменений. Там сохранился уровень в 6% годовых. Однако при покупке квартиры в новостройке появилась прогрессивная шкала, которая зависит от количества детей. Чем их больше, тем кредит будет дешевле.
Подробнее об этом – в программе "Деньги 24".