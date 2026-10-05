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05 октября, 16:30

Транспорт

"Деньги 24": утилизационный сбор на легковые автомобили вырастет на 10% в 2027 году

"Деньги 24": утилизационный сбор на легковые автомобили вырастет на 10% в 2027 году

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Утилизационный сбор на легковые автомобили в 2027 году вырастет на 10%. Ранее резкое повышение сбора приводило к росту потребительской активности, но в этот раз на рынке сохраняется спокойная ситуация. Об индексации было известно заранее, поэтому часть покупателей уже приобрела автомобили или оформила заказы.

Для дорогих машин повышение будет заметно в абсолютных значениях. В структуре цены некоторых автомобилей утилизационный сбор уже занимает больше половины. При этом для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил сбор составляет 3 400 рублей для новых машин и 5 200 рублей для подержанных.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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