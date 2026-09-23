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23 сентября, 14:30

Экономика

"Деньги 24": Минэкономразвития РФ предложило изменить правила возврата покупок в интернете

"Деньги 24": Минэкономразвития РФ предложило изменить правила возврата покупок в интернете

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Минэкономразвития РФ подготовило поправки в правила возврата товаров, купленных в интернете. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. По его словам, ведомство намерено сбалансировать интересы покупателей и продавцов, поскольку проблема возвратов стала особенно острой для маркетплейсов.

Против законопроекта уже выступили общественные организации по защите прав потребителей. Они считают, что новые правила могут создать условия для недобросовестных продавцов, которые перестанут уделять внимание качеству товаров, если покупатели не смогут их вернуть. Обсуждение поправок продолжается.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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