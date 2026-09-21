"Деньги 24": россиянам напомнили о сроках уплаты налогов за 2025 год

Заплатить налоги за 2025 год россиянам необходимо до 1 декабря. В уведомлениях ФНС будут указаны начисления по земельному и транспортному налогам, налогу на имущество, а также НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам.

Самостоятельно рассчитывать сумму налога на доходы от вкладов не нужно. Все начисления можно проверить в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или на портале "Госуслуг". Оплатить налоги также можно онлайн, а при получении бумажного уведомления воспользоваться QR-кодом или обратиться в отделение банка.

Подробнее – в программе "Деньги 24".