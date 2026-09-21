"Деньги 24": акция "День без турникетов" пройдет в Москве

В Москве пройдет акция "День без турникетов". Для москвичей и туристов организуют более 200 экскурсий на 150 с лишним площадках, где можно будет увидеть рабочие процессы изнутри, узнать о вакансиях и программах стажировок.

Участники посетят IT-компании, высокотехнологичные предприятия, фабрики и мастерские. Впервые к акции присоединится производитель оборудования для обслуживания электротранспорта. Также запланированы экскурсии на объекты железнодорожного транспорта, в издательство детской литературы и на производства продуктов питания.

Подробнее – в программе "Деньги 24".