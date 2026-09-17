17 сентября, 14:30Экономика
"Деньги 24": каждый четвертый россиянин ежегодно оформляет налоговый вычет
Около четверти россиян ежегодно подают документы на оформление налогового вычета. При этом каждый пятый гражданин страны не знает, за какие услуги можно вернуть часть денег.
Получить вычет можно, в частности, за лечение и обучение ребенка. Для расходов на лечение действует общий лимит в 150 тысяч рублей в год, а за обучение ребенка можно вернуть налог с суммы до 110 тысяч рублей.
Подробнее – в программе "Деньги 24".