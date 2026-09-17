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17 сентября, 14:30

Экономика

"Деньги 24": каждый четвертый россиянин ежегодно оформляет налоговый вычет

"Деньги 24": каждый четвертый россиянин ежегодно оформляет налоговый вычет

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Около четверти россиян ежегодно подают документы на оформление налогового вычета. При этом каждый пятый гражданин страны не знает, за какие услуги можно вернуть часть денег.

Получить вычет можно, в частности, за лечение и обучение ребенка. Для расходов на лечение действует общий лимит в 150 тысяч рублей в год, а за обучение ребенка можно вернуть налог с суммы до 110 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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