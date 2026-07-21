"Деньги 24": эксперт предупредил о рисках инвестиций в золото

Инвестиции в золото могут привести к потере части средств из-за снижения стоимости актива. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков, отметив, что мировые цены на золото за полгода снизились почти на 30%.

Эксперт напомнил, что золото, как и другие биржевые активы, может как расти, так и падать. Также при покупке и продаже металла на доходность влияет разница между ценой приобретения и реализации. Специалист рекомендует не вкладывать все средства только в один актив.

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