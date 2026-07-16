"Деньги 24": аналитики повысили прогноз по инфляции в России до 6,2%

Аналитики ухудшили прогноз по инфляции в России на 2026 год. Согласно обзору Банка России, большинство экспертов ожидают рост цен на 6,2%, что почти на 1% выше предыдущего прогноза. По данным Росстата, за неделю с 7 по 13 июля темпы роста цен ускорились. Одним из факторов стало подорожание топлива.

В Банке России ожидают, что в июле рост цен начнет замедляться благодаря сезонному снижению стоимости овощей и фруктов, а также возможной коррекции цен на топливо. При этом повышение прогноза по инфляции может повлиять на решение по ключевой ставке и замедлить темпы ее снижения.

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