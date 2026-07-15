"Деньги 24": ученые ВШЭ выявили связь между ожирением и ростом экономики

Лишний вес россиян ежегодно приводит к многотриллионным потерям экономики. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ, которые оценили влияние ожирения на экономику с использованием данных Росстата, показателей ВВП и прогнозов его роста.

Авторы исследования применили методологию оценки человеческого капитала с учетом прогнозных темпов роста ВВП. По мнению исследователей, снижение распространенности лишнего веса может положительно сказаться не только на здоровье населения, но и на экономических показателях.

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