"Деньги 24": Минтруд предложил изменить подход к работе сотрудников старше 50 лет

Минтруд подготовил рекомендации для компаний по работе с сотрудниками старше 50 лет. В документе предложили учитывать опыт таких специалистов и создавать условия для более плавного перехода от активной работы к пенсии.

Среди возможных мер – снижение нагрузки и сокращение рабочего времени для линейных сотрудников. По мнению экспертов, такие изменения могут помочь сохранить мотивацию работников и решить часть кадровых вопросов в условиях дефицита специалистов.

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