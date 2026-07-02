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02 июля, 13:30

Общество

"Деньги 24": кредитный рейтинг в Москве оказался выше общероссийского

"Деньги 24": кредитный рейтинг в Москве оказался выше общероссийского

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Кредитный рейтинг москвичей в среднем выше, чем у жителей других регионов России. Об этом сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По его словам, банки используют этот показатель при рассмотрении заявок на кредиты и увеличении лимитов по картам.

Для получения сведений о своем кредитном рейтинге необходимо на портале "Госуслуги" в разделе "Налоги и финансы" заполнить заявку на получение списка бюро кредитных историй. Система направит запрос в Центральный банк и в течение дня предоставит перечень БКИ, где хранится информация о заемщике.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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