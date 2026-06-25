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25 июня, 13:45

Политика

"Деньги 24": обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью могут ввести в РФ

"Деньги 24": обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью могут ввести в РФ

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В России могут ввести обязательное нотариальное оформление всех сделок с недвижимостью между физическими лицами. Соответствующий законопроект уже готов и скоро будет внесен в Госдуму. Инициатива принадлежит депутатам Мособлдумы.

По их мнению, это должно снизить риски и повысить прозрачность сделок. Нотариус несет полную имущественную ответственность за причиненный по его вине ущерб. В случае ошибки пострадавший получает полную компенсацию.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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