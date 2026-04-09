"Деньги 24": россияне накопили 187,7 трлн рублей финансовых активов

Россияне накопили 187,7 триллиона рублей финансовых активов, что более чем в 4 раза превышает объем кредитной задолженности. Несмотря на распространенное мнение о нехватке средств, статистика показывает значительный объем сбережений.

Основную часть накоплений составляют банковские депозиты – 40,3%. Наличные рубли занимают 9,1%, наличная валюта – 3,9%. Еще 13,2% приходится на участие в капитале, 4,8% – на страховые и пенсионные программы, а оставшаяся часть распределена между другими инструментами.

