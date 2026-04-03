"Деньги 24": ЦБ будет передавать в налоговую информацию о подозрительных операциях

ФНС усилит контроль за переводами между физическими лицами. В Госдуму внесен законопроект, по которому Центробанк обязан передавать налоговой службе информацию о счетах физлиц, операции по которым имеют признаки предпринимательской деятельности.

Под контроль попадут те, кто получает регулярные переводы от одних и тех же людей, не платя при этом налоги. Типичные примеры: нелегальная сдача квартиры в аренду или выполнение ремонтных работ без оформления. Если суммарный доход гражданина заметно превышает его официальную зарплату, у налоговой возникнут вопросы об источниках дополнительных поступлений.

