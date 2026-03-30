"Деньги 24": неквалифицированных инвесторов могут ограничить в обороте криптовалют в РФ

Неквалифицированных инвесторов могут ограничить в обороте криптовалют в России. Законопроект о регулировании этой сферы планируют внести в Госдуму уже на этой неделе. Могут ввести доступ только к активам из официального "белого списка" и годовой оборот не выше 300 тысяч рублей.

Теневой оборот обмена криптовалюты в стране составляет около 300 миллионов долларов в день и порядка 10 триллионов рублей в год.

Криптоактивы россиян на конец сентября 2025 года оценивались в 1 миллиард долларов, из них биткоин составлял 597 миллионов, другие криптовалюты – 209 миллионов, ethereum – 154 миллиона.

