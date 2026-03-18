"Деньги 24": Центробанк включил проект Skyway в список финансовых пирамид

Центробанк включил в "черный список" компаний с признаками финансовой пирамиды проект Skyway. Его создатели обещали внедрить разработку, которая "навсегда изменит мир" – струнный транспорт. Деньги на это собирали с россиян и жителей других стран.

Компания родом из Беларуси появилась чуть больше 10 лет назад. Организаторы сделали фронтменом изобретателя Анатолия Юницкого, который в 80-х годах изучал струнные транспортные системы. Крупные инвесторы в идею не поверили, поэтому деньги решили собирать с народа.

Пирамида запустилась масштабно. Построили "экотехнопарк" в Беларуси, запустили вагончики, создали рекламную кампанию. Людям обещали сверхдоходы от покупки акций. Компания разрешала создавать ресурсы и платила комиссионные до 30% с каждого нового участника.

