"Деньги 24": туроператоры предложили создать фонд за счет выезжающих за границу туристов

В Российском союзе туриндустрии придумали, как сделать отдых россиян за рубежом еще дороже. Там предложили создать что-то вроде налога на выезд, чтобы каждый отправляющийся за границу платил несколько сотен рублей.

Эти деньги должны складываться в специальный фонд, из которого туроператоры и авиакомпании будут брать средства на вывоз туристов из других стран в случае форс-мажоров. Поводом для такой инициативы стала ситуация на Ближнем Востоке, из-за которой только в Дубае застряли десятки тысяч российских туристов.

