"Деньги 24": туроператоры предложили создать фонд за счет туристов, выезжающих за границу

Туроператоры предложили создать специальный фонд, который будет наполняться за счет каждого российского туриста, выезжающего за границу. В 2025 году резервный фонд ассоциации "Турпомощь" составил 600 миллионов рублей. Фонд персональной ответственности туроператоров достиг 5,7 миллиарда рублей.

Сколько может собрать новый фонд, уже подсчитали. В 2025 году россияне совершили около 32 миллионов зарубежных поездок. Если брать с каждого туриста по 250 рублей, то фонд получит примерно 8 миллиардов рублей в год. Если сбор составит 500 рублей, то ежегодные поступления достигнут 16 миллиардов рублей.

