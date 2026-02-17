"Деньги 24": маркетплейсы зафиксировали всплеск спроса на ингредиенты для блинов

Маркетплейсы фиксируют всплеск спроса на ингредиенты для блинов и атрибутику для Масленицы. Экономический обозреватель Константин Цыганков вывел "блинный индекс" – среднюю стоимость продуктов в Москве за год.

Литр молока подорожал на 2% и стоит 102,72 рубля. Десяток яиц подешевел на 9%, до 118,21 рубля. Килограмм сахара стал дешевле на 13,5% и стоит 68,46 рубля. Мука подорожала на 1%, до 63,01 рубля. Сливочное масло за 100 граммов подешевело на 14%, до 125 рублей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".