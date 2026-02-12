Форма поиска по сайту

12 февраля, 13:30

Экономика

"Деньги 24": экономический эксперт рассказал о новых правилах скидок на маркетплейсах

"Деньги 24": Росстат опубликовал новые данные по инфляции

"Деньги 24": эксперт рассказал, какие факторы могут привести к ослаблению курса рубля

"Деньги 24": ЦБ примет решение по ключевой ставке 13 февраля

"Деньги 24": курс биткоина опустился ниже 67 тысяч долларов

"Деньги 24": рубль может ослабнуть после решения ЦБ по ключевой ставке

Цены на цветы и сладости выросли в Москве ко Дню святого Валентина

"Деньги 24": размер выплаченного банками России кешбэка вырос в 1,5 раза в 2025 году

"Деньги 24": компании по всему миру стали вкладывать миллиарды долларов в развитие ИИ

"Деньги 24": российские банки резко увеличили кешбэк клиентам

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал о новых правилах предоставления скидок на маркетплейсах. Ранее площадки могли снижать цены на товары без согласования с продавцами. Например, товар стоимостью 300 рублей попадал в распродажу по цене 220 рублей без уведомления селлера.

Теперь ситуация изменилась. Маркетплейсы обязаны заключать с продавцами официальные соглашения о проведении скидочных акций. Кроме того, устранена дискриминация при выдаче результатов поиска: товары со скидками больше не будут показываться в приоритетном порядке перед обычными предложениями.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликКонстантин Цыганков

