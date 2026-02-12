"Деньги 24": экономический эксперт рассказал о новых правилах скидок на маркетплейсах

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал о новых правилах предоставления скидок на маркетплейсах. Ранее площадки могли снижать цены на товары без согласования с продавцами. Например, товар стоимостью 300 рублей попадал в распродажу по цене 220 рублей без уведомления селлера.

Теперь ситуация изменилась. Маркетплейсы обязаны заключать с продавцами официальные соглашения о проведении скидочных акций. Кроме того, устранена дискриминация при выдаче результатов поиска: товары со скидками больше не будут показываться в приоритетном порядке перед обычными предложениями.

