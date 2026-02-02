"Деньги 24": новые правила выдачи "Семейной ипотеки" заработали с 1 февраля

Новые правила выдачи "Семейной ипотеки" заработали в России с 1 февраля. Условия программы ужесточились, из-за чего число семей, которые могут рассчитывать на поддержку, резко уменьшилось.

В то же время снижение давления на стоимость квадратного метра может привести к удешевлению квартир на первичном рынке.

Что изменилось? Как это отразится на заемщиках? Подробнее об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.