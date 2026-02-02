Форма поиска по сайту

02 февраля, 11:30

Общество

"Деньги 24": новые правила выдачи "Семейной ипотеки" заработали с 1 февраля

В России могут увеличить штрафы за некачественную уборку снега

Москвичам на Бали рекомендовали отказаться от свежевыжатых соков из-за вируса Нипах

Температура воздуха опускалась до минус 25 градусов в столичном регионе ночью

Практикумы по подготовке к ЕГЭ начались в школах Москвы

Собянин рассказал, как москвичи могут поздравить участников СВО с 23 февраля

"Атмосфера": атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба в Москве 2 февраля

"Утро": скорость ветра составит 3–7 метров в секунду в Москве 2 февраля

"Утро": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 2 февраля

"Новости дня": в России председателей ТСЖ могут защитить от необоснованных обременений

Новые правила выдачи "Семейной ипотеки" заработали в России с 1 февраля. Условия программы ужесточились, из-за чего число семей, которые могут рассчитывать на поддержку, резко уменьшилось.

В то же время снижение давления на стоимость квадратного метра может привести к удешевлению квартир на первичном рынке.

Что изменилось? Как это отразится на заемщиках? Подробнее об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Программа: Деньги 24
