"Деньги 24": москвичам рассказали, за сколько можно снять дом в Подмосковье на Новый год

Снять загородный дом в Подмосковье на новогодние праздники сейчас можно от 5 тысяч рублей в сутки, однако большинство вариантов уже забронированы. Как отмечают аналитики, самые бюджетные предложения находятся на Симферопольском, Каширском и Дмитровском направлениях.

Средняя стоимость аренды составляет около 25 тысяч рублей в сутки. Чаще всего дома бронируют на 2 ночи компанией из 5 человек, что позволяет разделить расходы. Тем, кто не успел забронировать жилье, эксперты советуют рассмотреть вариант празднования на даче у друзей или родственников.

