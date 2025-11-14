"Деньги 24": москвичи стали чаще выбирать фастфуд вместо ресторанов

Москвичи начали чаще выбирать фастфуд вместо ресторанов из-за экономии и предпочтений молодежи. По данным за 10 месяцев 2025 года, посещаемость ресторанов снизилась на 5%, а выручка упала на 9%, несмотря на рост среднего чека на 16%.

В то же время фастфуд показал рост посещаемости на 3% и увеличение выручки на 16%. На московских улицах стали популярнее небольшие заведения, предлагающие классические блюда быстрого питания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.