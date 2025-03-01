"Деньги 24. Итоги": какие перспективы ждут российскую национальную валюту

С начала года рубль укрепился на 15%. В начале января на межбанковской бирже за доллар давали больше 100 рублей, а в настоящее время – меньше 90. Столько же давали за американскую валюту летом 2024 года.

Многие эксперты называют такую ситуацию "переукреплением". Причинами этому послужили высокая стоимость нефти в конце 2024 – начале 2025 года, снижение импорта на фоне китайского Нового года, пик налоговых выплат со стороны экспортеров и начало переговоров между Россией и США.

Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".