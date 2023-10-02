"Деньги 24": доля свободных офисов в столице может снизиться до минимума к концу 2023 года

Офисный рынок Москвы бьет рекорды. По прогнозам экспертов, к концу 2023 года доля свободных офисов может снизиться до минимальных значений за последние 10 лет.

Что это значит для экономики? Кто теперь занимает столичные бизнес-центры после ухода иностранных компаний? И почему не оправдались прогнозы о полном запустении офисных пространств? Подробнее – в программе "Деньги 24".