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02 октября, 17:35

Экономика

"Деньги 24": доля свободных офисов в столице может снизиться до минимума к концу 2023 года

"Деньги 24": доля свободных офисов в столице может снизиться до минимума к концу 2023 года

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Офисный рынок Москвы бьет рекорды. По прогнозам экспертов, к концу 2023 года доля свободных офисов может снизиться до минимальных значений за последние 10 лет.

Что это значит для экономики? Кто теперь занимает столичные бизнес-центры после ухода иностранных компаний? И почему не оправдались прогнозы о полном запустении офисных пространств? Подробнее – в программе "Деньги 24".

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