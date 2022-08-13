"ГОСТ шоу": выбираем куриные наггетсы

Куриные наггетсы – одна из самых популярных закусок. Большим спросом пользуются полуфабрикаты, которые нужно просто разогреть. Но диетологи и адепты правильного питания уверяют, что продукт лучше внести в черный список.

Так ли он опасен, как говорят приверженцы ЗОЖ? Есть ли на московских прилавках наггетсы из качественных ингредиентов? Об этом – в программе "ГОСТ шоу".

