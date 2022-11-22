Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

22 ноября, 20:00

Общество

"Личная территория": на благое дело?

"Личная территория": на благое дело?

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Уже больше 10 лет Светлана и Нина ведут борьбу с соседкой Ириной Борисовной, которая превратила свою трехкомнатную квартиру в помойку, до потолка забив ее хламом. Повсюду бегают тараканы.

Хозяйка квартиры сама заходит к себе домой боком, так как повернуться негде. По ее словам, все собранное необходимо для гуманитарной помощи нуждающимся. И к тому же она очищает двор от мусора.

Что делать с благородной собирательницей, соседи не знают. Подробнее – в программе "Личная территория".

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обществовидеоАлиса Муравьева
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