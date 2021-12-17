"Личная территория": "ваша песенка спета!"

Барабаны, электрогитара и даже саксофон – концерт живой музыки Елена Еланская может слушать каждые выходные.

В Троицке в подвальном помещении под ее окнами уже два года работает пивной бар с площадкой для музыкантов. Елена с мужем забыли, что такое отдых и спокойный сон, но изменить ничего не могут. Сотрудники бара не верят, что хорошая музыка может кому-то помешать. К тому же звучит она до 23:00.

Что делать, если шум не дает покоя и как добиться справедливости? Об этом – в программе "Личная территория".