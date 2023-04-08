19:00Спорт
"Московский спорт": Евгений Коротышкин
Эволюция чемпиона мира по плаванию, серебряного олимпийского призера Евгения Коротышкина прошла в Москве. В столице он родился, делал первые шаги в спорте, завоевывал медали.
После окончания карьеры спортсмен возглавил Московскую академию плавания. Свой опыт он с легкостью перенес на новую должность и точно знает, что нужно юным пловцам.
О своей жизни и карьере Евгений Коротышкин рассказал в программе "Московский спорт".
Программа: Московский спорт