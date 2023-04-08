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"Московский спорт": Евгений Коротышкин

"Московский спорт": Евгений Коротышкин

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Эволюция чемпиона мира по плаванию, серебряного олимпийского призера Евгения Коротышкина прошла в Москве. В столице он родился, делал первые шаги в спорте, завоевывал медали.

После окончания карьеры спортсмен возглавил Московскую академию плавания. Свой опыт он с легкостью перенес на новую должность и точно знает, что нужно юным пловцам.

О своей жизни и карьере Евгений Коротышкин рассказал в программе "Московский спорт".

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