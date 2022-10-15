"Московский спорт": гандбол

Существует легенда об интересном случае, который произошел в Дании в конце 19-го века. Местная футбольная команда готовилась к матчу, но из-за непогоды поле пришло в негодность.

Чтобы не терять физическую форму, тренеры решили не пинать мяч ногами, а перекидывать его руками. Так в мире появился гандбол.

Программа "Московский спорт" побывала в ГБУ "Московская гандбольная академия". Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.