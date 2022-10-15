Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15 октября, 19:00

Спорт

"Московский спорт": гандбол

"Московский спорт": гандбол

В Москве прошли соревнования по тэг-регби среди корпоративных команд

"Мой район. Навигатор": теннисный корт в Таганском районе

Мемориальная доска в честь Всеволода Боброва появилась в Москве

"Мой район. Обратная связь": теннисный корт в Таганском районе Москвы

Новости регионов: подросток выиграл финал гонок в Ростове

"Мой район. Навигатор": теннисный корт появился на Нижегородской улице в столице

Теннисный корт появился на Нижегородской улице в столице

Российские судьи по фигурному катанию не будут работать на чемпионатах 2023 года

Профессиональный теннисный корт появился во дворе жилого дома в Таганском районе

Существует легенда об интересном случае, который произошел в Дании в конце 19-го века. Местная футбольная команда готовилась к матчу, но из-за непогоды поле пришло в негодность.

Чтобы не терять физическую форму, тренеры решили не пинать мяч ногами, а перекидывать его руками. Так в мире появился гандбол.

Программа "Московский спорт" побывала в ГБУ "Московская гандбольная академия". Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский спорт
спортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика