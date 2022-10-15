15 октября, 19:00Спорт
"Московский спорт": гандбол
Существует легенда об интересном случае, который произошел в Дании в конце 19-го века. Местная футбольная команда готовилась к матчу, но из-за непогоды поле пришло в негодность.
Чтобы не терять физическую форму, тренеры решили не пинать мяч ногами, а перекидывать его руками. Так в мире появился гандбол.
Программа "Московский спорт" побывала в ГБУ "Московская гандбольная академия". Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский спорт