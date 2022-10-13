Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК "Торпедо"

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Футбольный тренер Андрей Талалаев стал новым наставником столичного "Торпедо". Об этом сообщается на сайте клуба.

Ранее 50-летний специалист в течение более чем двух лет работал на посту главного тренера грозненского клуба "Ахмат", откуда был уволен 11 сентября.

После 12 туров "Торпедо" занимает последнее, 16-е место в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) с 6 очками.

Ранее московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение уволить Томаса Цорна с должности спортивного директора, а также Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды. Немецкого специалиста назначили на пост главного тренера красно-зеленых в конце июня.

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