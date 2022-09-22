В Москве стартовал завершающий этап реконструкции стадиона "Торпедо"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Даниловском районе Москвы стартовал третий завершающий этап реконструкции спортивного комплекса имени Э. А. Стрельцова "Торпедо". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Общая площадь строящегося объекта составит 62,8 тысячи квадратных метров, его этажность будет варьироваться от одного до четырех этажей, а также предусмотрен один подземный", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
В ходе предыдущих этапов реконструкции специалисты сохранили историческое расположение стадиона и его трибун. Левкин отметил, что на фасаде здания выполнены изображения, отражающие наиболее значимые события клуба "Торпедо".
На первом этаже комплекса обустроят раздевалки для спортсменов, игровое поле, зону для представителей прессы и другие пространства. Второй этаж будет отведен под зону обслуживания гостей стадиона. Выход на трибуны расположится на третьем этаже здания.
Отмечается, что вместительность арены будет рассчитана на 15 тысяч человек. Это соответствует требованиям РФС и УЕФА.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2022 года в Москве появились 14 спортивных объектов общей площадью 100 тысяч квадратных метров. Половину из этих объектов возвели в Москве за счет инвесторов.
В период с 2011 года до конца 2021 года за счет средств городского бюджета в столице построили 63 спортивных объекта. Общая площадь сооружений составила около 500 тысяч квадратных метров.
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