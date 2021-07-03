"Московский спорт": в четвертый круг Уимблдона впервые за 13 лет вышли двое россиян

Отличную игру показывают наши спортсмены на знаменитом турнире Уимблдон. Андрей Рублев и Карен Хачанов уже пробились в 1/8 соревнований. Они выиграли по 3 встречи. Сегодня к ним может присоединиться и Даниил Медведев. Но сначала придется пройти хорвата Марина Чилича.

Футбольный Евро достиг своей кульминации и ждать главную битву осталось совсем недолго. Определились первые полуфиналисты турнира. Сначала в эту стадию пробилась сборная Испании. Команда с большим трудом – в серии пенальти обыграла Швейцарцев. Теперь их соперниками в ½ станут итальянцы, которые одолели Бельгию – 2:1. Сегодня нас ждут еще два противостояния. В Баку сразятся Чехия и Дания. А в Риме Украина и Англия.

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