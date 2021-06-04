"Москва с точки зрения": Мигрант

Москвичи привыкли к мигрантам, которые строят дома, убирают улицы, развозят еду, работают во многих сферах услуг.

Но как устроен реальный быт мигрантов в столице? С чем они ежедневно сталкиваются? Где живут, как отдыхают? Насколько сложно приезжим адаптироваться к повседневной жизни большого города, завести друзей и стать своим? О чем они думают, глядя на нас, чем мы их удивляем? И как мигранты зарабатывают на жизнь в большом городе и на что тратят деньги?

Об этом – в программе "Москва с точки зрения".