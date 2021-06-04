Телезрителям рассказали, чем заняться в Москве в предстоящие выходные

Телеканал Москва 24 рассказал москвичам, чем можно заняться в столице на выходных.

Ведущий "The City. Говорим" Павел Осовцов рассказал, какие фильмы и концерты не стоит пропускать.

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