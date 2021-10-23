"Интерьер, например": как сделать антикварный стол

Квартира Алисы Титовой похожа на музей – высокие потолки, антикварная мебель. Казалось бы, добавить нечего. Но есть у Алисы мечта – найти антикварный стол, чтобы ножки были железные, а сама столешница – деревянная. При этом никакого лофта, чтобы все было элегантно и красиво. Искала в модных европейских журналах – все дорого, да и не привезешь сейчас. Хорошо, что ведущий программы Алексей Лазар знает, как воплощать дизайнерские мечты – он поможет Алисе выбрать стол, найдет ножки и отведет в уникальное место в Москве.

Там он покажет Алисе, что такое пескоструй. А потом еще и зеркало старинное поможет выбрать и отреставрировать. Алиса останется довольной. Но лучше вы смотрите сами