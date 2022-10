Действительно ли россияне устраивают рыбалку прямо в своей ванне? Куда осенью деваются бабушки, которые все лето сплетничали у подъезда? Как наши женщины стимулируют мужей убираться дома?

Занимаются ли в Москве модным видом спорта – плоггингом? И почему типичные гопники так любят семечки? Обо всем этом ведущий телеканала Москва 24 Лю Боцзюнь расскажет гостю из Австралии в новом выпуске шоу "My name is Moscow".