"My name is Moscow": Франция

Как связана старинная игра в лапту с практикой выбивания ковров? Правда ли, что пройти специальный инструктаж и стать дворником у себя во дворе может каждый? Куда отправили работать потерявших доход блогеров? И если уже есть в Москве автомат с блинами, то когда появится с пельменями и холодцом? Обо всем этом ведущий телеканала Москва 24 Алехандро расскажет гостю из Франции в новом выпуске шоу "My name is Moscow".