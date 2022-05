"My name is Moscow": Боливия

Даниэль приехал в Москву из Боливии на учебу, потому что его страсть – это русский язык. Он начал учить его еще у себя на родине, а теперь уже пробует читать русскую классику в оригинале. Ведущий Алехандро решил устроить для парня экскурсию по местам, связанным с любимым писателем Даниэля – Достоевским.

Кто был главным писателем для самого Достоевского? Кого из столпов литературы больше любят москвичи? Где в Москве Достоевский жил, и за что его так невзлюбил Ленин? Об этом и многом другом – в программе "My name is Moscow".