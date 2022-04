Как проводили время советские дети? Об этом наш ведущий Алехандро решил рассказать молодому человеку, который приехал в Москву из Китая во время необычной и веселой экскурсии Лю увидел много до боли знакомого, но и узнал кое-что новое.

Дворовые игры, морской бой, мороженое в ГУМ, дворец пионеров и выпрашивание жвачки у иностранцев – все это в ностальгическом выпуске программы "My name is Moscow".