"Откройте, Давид": Валерия Ланская

Новый выпуск программы "Откройте, Давид" посвящен актрисе театра и кино Валерии Ланской. Что слушает современное поколение и на каких песнях росла Валерия?

Как меняется вкус в зависимости от эпохи? Почему развитие искусственного интеллекта невозможно затормозить и чем это грозит творческим профессиям?

Что волнует подростков и как выстраивать с ними диалог? Как изменился статус женщины в кино, театре и на ТВ? И как научиться не обращать внимания на недоброжелателей?

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".