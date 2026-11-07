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Новости

07 ноября, 15:00

Культура

"Откройте, Давид": Валерия Ланская

"Откройте, Давид": Валерия Ланская

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Как меняется вкус в зависимости от эпохи? Почему развитие искусственного интеллекта невозможно затормозить и чем это грозит творческим профессиям?

Что волнует подростков и как выстраивать с ними диалог? Как изменился статус женщины в кино, театре и на ТВ? И как научиться не обращать внимания на недоброжелателей?

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".

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