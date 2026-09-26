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26 сентября, 14:50

Культура

"Откройте, Давид": Юлий Ким

"Откройте, Давид": Юлий Ким

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Юлий Ким – советский бард, поэт и композитор, автор музыки и песен для десятков фильмов и спектаклей. Благодаря ему появились на свет музыкальные шедевры из культовых фильмов "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Пять вечеров".

В новом выпуске программы "Откройте, Давид" он рассказал о начале своего творческого пути и о том, как полюбил бардовскую песню.

Как складывался его творческий путь и благодаря чему созданные им песни остаются известными спустя десятилетия? Подробнее – в программе "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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