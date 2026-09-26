26 сентября, 14:50Культура
"Откройте, Давид": Юлий Ким
Юлий Ким – советский бард, поэт и композитор, автор музыки и песен для десятков фильмов и спектаклей. Благодаря ему появились на свет музыкальные шедевры из культовых фильмов "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Пять вечеров".
В новом выпуске программы "Откройте, Давид" он рассказал о начале своего творческого пути и о том, как полюбил бардовскую песню.
Как складывался его творческий путь и благодаря чему созданные им песни остаются известными спустя десятилетия? Подробнее – в программе "Откройте, Давид".