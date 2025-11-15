Форма поиска по сайту

Новости

Новости

15 ноября, 22:00

Шоу-бизнес

"Откройте, Давид": Никита Мусатов

В этом выпуске программы "Откройте, Давид" о своем творческом и личном пути расскажет профессиональный танцовщик "Тодес", хореограф певицы Люси Чеботиной, блогер, а с недавних пор также основатель собственной танцевальной студии Никита Мусатов.

Однажды он приехал из Екатеринбурга в Москву только с одной целью – стать популярным, востребованным и счастливым. Все это ему удалось. Он прошел сквозь бесконечные часы тренировок, бешеную конкуренцию, беспощадный хейт в соцсетях благодаря поддержке и любви своей семьи и друзей.

Как создаются современные тренды? С чего началось знакомство хореографа и Чеботиной? Зачем коммерческому танцовщику режиссерское образование?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

Программа: Откройте, Давид
шоу-бизнесвидео

