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05 апреля, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Алена Яковлева

"Откройте, Давид": Алена Яковлева

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Давид Виннер встретился с народной и заслуженной артисткой России Аленой Яковлевой. В ее фильмографии больше 130 ролей: от светской леди до свинарки, от бомжихи до любящей мамы. Она играла на одной сцене с актерами Андреем Мироновым, Александром Ширвиндтом, Ольгой Аросевой, Верой Васильевой и другими.

Теперь Алена Яковлева уже сама стала живой легендой уходящей театральной эпохи. Она рассказала, как актер Спартак Мишулин спасал ее от голода в 90-е, вспомнила, как проспала спектакль после "хорошей гулянки" и объяснила, почему ей не стыдно ни за одну роль в мыльных операх. Какую эпоху переживает сегодня театральная Москва? Существуют ли заговоры в театрах? Как дружить с актрисами? Как в любом возрасте оставаться привлекательной?

Подробнее – в программе программы "Откройте, Давид".

Все выпуски "Откройте, Давид" смотрите в VK Видео

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