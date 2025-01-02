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Новости

02 января, 03:00

Культура

"Откройте, Давид": Вадим Андреев

"Откройте, Давид": Вадим Андреев

"Актуальный репортаж": сколько поклонники спектаклей тратят на билеты

"Это Москва. Люди": Денис Родькин

"Раскрывая тайны звезд": к 75-летию Михаила Боярского

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Новости часа: съемки более чем для 70 проектов проведены в кинопарке "Москино" в 2024 году

Сергей Собянин рассказал о работе московского кинокластера в 2024 году

Новогодняя программа "Генерал Мороз" прошла в музее "Г.О.Р.А."

Давид Виннер встретился с актером театра, кино и дубляжа Видимом Андреевым, который сегодня занят в премьерных спектаклях театра на Трубной "Красавец мужчина" и "Тетка Чарлея".

Как состоялась знакомство Андреева и Астрахана? Почему предложение художественного руководителя театра сначала испугало Вадима Юрьевича? Вадим Андреев рассказал о знакомстве с Георгием Милляром и биомеханике Мейерхольда, "запретных" книгах Чехова, работе актера и великих учителях.

Подробнее – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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