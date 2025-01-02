"Откройте, Давид": Вадим Андреев

Давид Виннер встретился с актером театра, кино и дубляжа Видимом Андреевым, который сегодня занят в премьерных спектаклях театра на Трубной "Красавец мужчина" и "Тетка Чарлея".

Как состоялась знакомство Андреева и Астрахана? Почему предложение художественного руководителя театра сначала испугало Вадима Юрьевича? Вадим Андреев рассказал о знакомстве с Георгием Милляром и биомеханике Мейерхольда, "запретных" книгах Чехова, работе актера и великих учителях.

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