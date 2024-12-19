Бесплатные шаттлы запущены до кинопарка "Москино"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Два бесплатных маршрута запустили до кинопарка "Москино". На линию вышли 12 современных автобусов большого класса, передает портал мэра и правительства столицы.

Маршрут МК1 следует от станции метро "Теплый Стан", а МК2 – от "Саларьева". График движения синхронизировали со временем работы кинопарка. Более того, горожане могут добраться до кинопарка на экспресс-транспорте, который действует с лета этого года.

"В начале осени президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первую очередь кинопарка "Москино" в Краснопахорском районе Новой Москвы. Для удобства посетителей мы сделали бесплатные маршруты-шаттлы до кинопарка", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вице-мэр уточнил, что маршруты отправляются каждые 25 минут. Они будут работать в том числе и все новогодние праздники.

Как подчеркнул руководитель департамента культуры Алексей Фурсин, кинопарк "Москино" заинтересовывает все большее количество людей. Особой популярностью пользуется иммерсивная постановка "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа".

"Повышение транспортной доступности этой территории становилось все более актуальным. Запуск коллегами из департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры шаттлов от метро позволит решить этот вопрос и сделать посещение кинопарка более комфортным", – добавил он.

Между тем в кинопарке "Москино" открылся каток в рамках проекта "Зима в Москве". Для посетителей были доступны тюбинговая горка и лыжная трасса. Площадь катка составляет 900 квадратных метров. В рамках "Зимы в Москве" в кинопарке также открылась площадка фестиваля "Путешествие в Рождество". Для гостей подготовили кулинарные и творческие мастер-классы, сувениры и подарки ручной работы.

